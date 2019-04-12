Пасхальные яйца из соломки, папье-маше и макарон: осужденные из Кировской области приняли участие в творческом конкурсе

СЕГОДНЯ 18:50 2019-04-12T18:50:14+03:00

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В преддверии Светлого праздника Воскрешения Иисуса Христа, осужденные в Кировских колониях приняли участие в творческом конкурсе «Пасхальная радость». Умельцы мастерили символ праздника - яйца из различных материалов от ниток и папье-маше до соломки и макаронных изделий. Все поделки были искусно украшены резьбой, крупой, бисером и могли бы посоревноваться в красоте со знаменитыми яйцами Фаберже.

- Осужденные отнеслись к конкурсу с большой фантазией, ведь Пасха – главный праздник на Руси, «царь дней», «праздник праздников» и «торжество торжеств», - отметили в УФСИН России по Кировской области. - Перед тем как приступить к изготовлению работ осужденные получили благословение священнослужителей, окормляющих исправительные учреждения.

По итогу конкурса самые красивые, искусные, яркие поделки выставлены в Церкви Троицы Живоначальной поселка Макарье города Кирова.

- Подобные акции способствует выявлению и стимулированию интереса осужденных к изучению духовного наследия нашего народа, нравственному воспитанию на духовных традициях Русской Православной Церкви, что в последующем помогает ему адаптироваться на свободе, - отметил руководитель отдела по тюремному служению Вятской Епархии иерей Владимир Путинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU