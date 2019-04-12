В Кирове открыли мемориальную доску кировскому космонавту Александру Сереброву

СЕГОДНЯ 18:06 2019-04-12T18:23:07+03:00

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Сегодня, в День космонавтики, в Кирове состоялось торжественное открытие мемориальной доски герою Советского союза, «Гагарину 90-х» - кировскому космонавту Александру Сереброву. Памятную плиту установили на здании школы №14, где до седьмого класса учился космонавт. В мероприятии приняли участие глава города Елена Ковалева, учителя и ученики старших классов.

- Такое событие ко многому обязывает, - сказала, обращаясь к ребятам, Елена Васильевна. - Вы должны быть достойными памяти легендарного космонавта и гордиться тем, что наш город причастен к истории жизни этого великого человека. Будьте любознательными, вдумчивыми, стремитесь к знаниям, ведь за вами - будущее Кирова и всей России. Желаю всем успехов в учебе, новых достижений и побед!

Отметим, что Александра Сереброва называли «космическим Кулибиным» и «Гагариным 1990-х». Он десять раз выходил в открытый космос, за что и попал в книгу рекордов Гиннеса. А в 1995 году Александру Сереброву было присвоено звание почетного гражданина Кирова за выдающиеся заслуги и подвиги, мужество и героизм.

Став знаменитым, Серебров не забывал родину и считал Киров самым лучшим местом на земле. Александр Александрович говорил, что здесь особая нравственная атмосфера, позволяющая забывать обиды и огорчения.

ИСТОЧНИК KP.RU