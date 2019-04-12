В попытке украсть холодильник грабители избили супругов чайником и телевизором

СЕГОДНЯ 17:41 2019-04-12T18:26:09+03:00

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В Нововятске банда из трех мужчин попыталась ограбить семейную пару. Преступники, избивая мужа с женой, вымогали у них деньги. Однако, когда узнали, что денег в доме нет, они попытались украсть холодильник. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Как сообщила полицейским 51-летняя потерпевшая, на днях в их квартиру ворвались трое неизвестных. Они начали избивать женщину и ее 55-летнего гражданского мужа. Сначала только руками, а после начали ударять чайником и телевизором. Грабители вымогали у пары деньги. Но когда супруги сказали, что денег в их доме нет, преступники решили вынести из квартиры хотя бы холодильник, который, к слову, стоит 17 тысяч рублей. В этот момент потерпевшим удалось убежать из комнаты и позвонить в полицию. Узнав об этом, злоумышленники скрылись с места происшествия.

Во время расследования сотрудники полиции провели осмотр места преступления, опросили потерпевших, свидетелей и составили фоторобот. Преступников удалось задержать в короткие сроки.

Ими оказались ранее судимые жители Нововятска двадцати девяти и тридцати девяти лет. В их отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». Молодые люди могут на 12 лет лишиться свободы. В настоящий момент двоих грабителей заключили под стражу, третьего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU