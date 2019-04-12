2019-04-12T15:18:21+03:00
Происшествия

Чепчанку, истязавшую свою четырехлетнюю дочь, лишили родительских прав и приговорили к трем годам колонии

Однако девушка получила отсрочку на 13 лет из-за второго малолетнего ребенка
Елизавета Захарова
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Девочку отправили в детский дом. Фото: СУ СКР по Кировской областиДевочку отправили в детский дом. Фото: СУ СКР по Кировской области
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Кирово-Чепецкий суд лишил родительских прав молодых мать и отца, не заботившихся о своей четырехлетней дочери. По данным следствия, 24-летняя девушка два месяца истязала своего ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Горе-родительницу судили по двум статьям п. «г» ч. 2 ст. 117 «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица» и ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Во время расследования уголовного дело было установлено, что мать с ноября по декабрь 2018 года перестала ухаживать и заботиться о девочке и регулярно избивала ее.

По решению органов опеки и попечительства ребенка из семьи забрали и передали воспитателям в детский дом. Там девочку осмотрели медики и оказали необходимую помощь.

Мать приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы. Однако, с учетом того, что у девушки есть и второй ребенок, которому меньше года, наказание отсрочили до того момента, пока иждивенцу не исполнится 14 лет.

Отец четырехлетней девочки совершенно не принимал участие в жизни своей дочери. Его тоже лишили родительских прав. А также во время следствия выяснилось, что молодой человек уже сидит за решеткой: его взяли под стражу за убийство.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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