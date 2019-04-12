Главный онколог страны рассказал, как женщинам диагностировать рак на ранней стадии

СЕГОДНЯ 14:48 2019-04-12T14:48:02+03:00

Андрей Каприн также прокомментировал новости о появлении «препаратов, которые могут победить рак»

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Главный онколог России Андрей Каприн прокомментировал изданию RT регулярно появляющиеся в СМИ новости об изобретении лекарств, которые могут окончательно победить рак. По словам, руководителя НМИЦ радиологии, и заболеваемость, и смертность продолжает расти.

- Если бы такие методики существовали, то мы бы с вами увидели значительное падение смертности от рака во всем мире, - пояснил Андрей Дмитриевич. - Более того, по данным Всемирной организации здравоохранения, мы ждем прирост заболеваемости и прирост смертности к 2030 году на очень приличный процент.

Также главный онколог страны отметил, что смертность от онкологических заболевания сейчас стоит на первом месте во всем мире, кроме России и Германии. В нашей стране по-прежнему лидирует смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Однако в связи с тем, что российские врачи научились оказывать медицинскую помощь от этих болезней на необходимом уровне, тенденции изменились.

- Значительную долю смертей в России сейчас приносит рак молочной железы и рак бронхолегочной системы, - сообщил руководителя НМИЦ радиологии. - И сейчас есть определенный прирост заболеваемости и смертности.

Именно поэтому новообразования на сегодняшний день являются основной причиной смерти женщин. Чтобы избежать печальных последствий и вовремя выявить заболевание, россиянкам необходимо вовремя проходить диспансеризацию.

- В ее рамках обязательно должна проводиться маммография, а не просто ультразвуковое исследование молочной железы, - рассказал Андрей Каприн. - Причем маммография в двух проекциях, и обязательно со вторым мнением. А если говорить о шейке матки, то это мазок по Папаниколау. Это специальное исследование, которое уже давно внедрено в России.

Напомним, что сейчас пациенту с подозрением на онкологию должны начать оказывать специализированную не позднее чем через 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU