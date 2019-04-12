2019-04-12T11:53:58+03:00
Происшествия

Погода в Кирове на выходные: пасмурная рабочая неделя сменится солнечным воскресеньем

В ближайший уик-энд дождя не ожидается
Елизавета Захарова
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Выходные обещают быть солнечнымиВыходные обещают быть солнечнымиФото: Елизавета Захарова
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Как сообщает yandex.ru, в ближайшие выходные 13-14 апреля в Кирове ожидается ясная, временами облачная погода. Однако в пятницу небо заволокут тучи и в городе пройдут кратковременные дожди.

Утром, 12 апреля, температура воздуха составит +1...+6 градусов Цельсия. Днем отметка на термометре сохранится и покажет +5...+6 градусов, но дождь по-прежнему будет идти. К вечеру осадки прекратятся, погода будет малооблачной, а столбик термометра опустится с +5 до 0 градусов. Ночью небо станет ясным, температура составит -3…-1 градусов Цельсия. Порывы ветра в течение дня будут незначительными и составят 1,9-2,9 метров в секунду.

В субботу, 13 апреля, в первую половину дня погода ожидается облачная с прояснениями. Утром температура поднимется с -2 до +5 градусов Цельсия и сохранится до вечера. Во вторую половину дня погода будет малооблачной, а столбик термометра опустится с +4 до -1 градуса Цельсия. Ночь с субботы на воскресенье будет ясной, а температура покажет -2 ...-4 градуса Цельсия. В течение всего дня порывы ветра составят 2,6-3,4 метров в секунду.

Воскресенье, 14 апреля, обещает быть ясным. Безоблачное небо и яркое солнце будет радовать кировчан на протяжении всего дня. Утром температура поднимется с -4 до +2. Днем столбик термометра покажет +3-4 градусов тепла. Вечером погода изменится с +4 до -3 градусов Цельсия, а ночью температура будет держаться на отметке -3-4 градусов. Ветер будет спокойным — от 1,7 до 3,2 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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