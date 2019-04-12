2019-04-12T11:03:34+03:00
Общество

В Кирове неделю ищут девушку с татуировкой на лице

Ее местонахождение не известно с 5 апреля
Леся Санникова
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У пропавшей шестнадцатилетней девочки есть татуировки на лице и телеУ пропавшей шестнадцатилетней девочки есть татуировки на лице и теле
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Отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» ищет 16-летнюю девушку. Полина Вертелецкая вышла из дома 5 апреля, около 18 часов. Уже прошла неделя, как подросток не выходит на связь.

На вид девушке 16-17 лет. Ростом 160-165 см и среднего телосложения. У Полины русые волосы до плеч. Из особых примет известно, что у подростка есть татуировки на лице и теле. Когда Полина уходила из дома, она была одета в черное пальто, брюки и ботинки на платформе.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем подростке и его местоположении, то просим сообщить по телефонам: 8-800-350-76-25, 8-909-135-10-85 (Екатерина Назарова, инфорг поиска), или 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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