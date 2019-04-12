В Кирове нашли 2,3 тонны зараженных цитрусовых

СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-12T10:44:32+03:00

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Опасных вредителей на цитрусовых плодах обнаружил Россельхознадзор. Мандарины и апельсины были завезены из Египта и Пакистана. Щитовка была найдена на 1515,5 кг апельсинов, которые доставили из Египта, и на 891 кг пакистанских мандаринов. Этот вредитель приводит к опадению листьев и плодов, и в конечном итоге растение увядает.

- Такой вредитель, как щитовка, распространяется главным образом во время посадки растения, а плоды серьезной опасности не несут, - сообщили в Россельхознадзоре по Кировской области. - Эта партия цитрусовых допущена к разгрузке и продаже на территории Кировской области.

Кстати, щитовка может нанести вред не только цитрусовым растениям, но и яблокам, сливам, бананам, винограду, инжиру и другим плодам.

ИСТОЧНИК KP.RU