2019-04-12T10:44:32+03:00
Общество

В Кирове нашли 2,3 тонны зараженных цитрусовых

Их привезли из Египта и Пакистана
Леся Санникова
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Зараженные фрукты допустили к продажеЗараженные фрукты допустили к продажеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Опасных вредителей на цитрусовых плодах обнаружил Россельхознадзор. Мандарины и апельсины были завезены из Египта и Пакистана. Щитовка была найдена на 1515,5 кг апельсинов, которые доставили из Египта, и на 891 кг пакистанских мандаринов. Этот вредитель приводит к опадению листьев и плодов, и в конечном итоге растение увядает.

- Такой вредитель, как щитовка, распространяется главным образом во время посадки растения, а плоды серьезной опасности не несут, - сообщили в Россельхознадзоре по Кировской области. - Эта партия цитрусовых допущена к разгрузке и продаже на территории Кировской области.

Кстати, щитовка может нанести вред не только цитрусовым растениям, но и яблокам, сливам, бананам, винограду, инжиру и другим плодам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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