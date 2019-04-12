Сотрудника кировского банка уличили в коммерческом подкупе

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-12T10:00:06+03:00

Подозреваемый получил не только деньги, но и бытовую технику Фото: Анастасия Осипова

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Работник финансового учреждения получил «подарки» стоимостью 175 тысяч рублей. Представитель одной из компаний передал сотруднику банка бытовую технику и деньги. Подозреваемый на тот момент был начальником отдела системной интеграции управления информационных технологий.

- По версии следствия, в марте 2019 года он незаконно получил от заместителя директора одной из компаний, занимающихся работой в сфере компьютерных технологий, указанное имущество, - сообщают в СУ СКР по Кировской области. - Их передали для оказания содействия в заключении договора с банком на поставку оборудования и программного обеспечения.

Квартиру подозреваемого обыскали, а его самого взяли под стражу. На него завели уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп в крупном размере». Ему грозит лишение свободы на срок до девяти лет. Кроме того, подозреваемому могут запретить занимать некоторые должности.

ИСТОЧНИК KP.RU