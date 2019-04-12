2019-04-12T11:11:42+03:00
Общество

Крайняя мера: из четырех кировских семей изъяли девятерых детей

Ребята находились в опасной социальной ситуации
Евгений ДЕМИХОВ
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Нередко в органы опеки о трудных семьях сообщают полицейскиеНередко в органы опеки о трудных семьях сообщают полицейскиеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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За четыре месяца 2019 года в органы опеки и попечительства пришло 209 сообщений о неблагополучных семьях. В кировские соцслужбы обращались неравнодушные граждане, образовательные учреждения и полиция.

- По всем сообщениям сотрудники управления провели выездные проверки, - сообщили в администрации города Кирова. - Специалисты смотрели условия жизни семей и общались с родителями. При необходимости ставили их на учет. Для четырех семей пришлось применить крайнюю меру - изъять детей. Девять детей отправили на временное пребывание в социальные органы.

В мэрии сообщили еще об одном ужасающем случае обращения с детьми. Полицейские обнаружили семью, в которой два малолетних ребенка (два и три года) жили в старом ветхом доме. В здании прогнил пол, печь нельзя было топить, а также не было электричества.

Кстати, на 1 апреля 2019 года на учете в органах опеки и попечительства числятся 1924 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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