На юго-западе из окна 13 этажа выпал подросток

СЕГОДНЯ 18:55 2019-04-11T20:38:04+03:00

Фотографии с места трагедии опубликовали в паблике «Злой кировчанин» и «КУ-43»

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В юго-западном районе Кирова у подъезда многоквартирного дома нашли тело девочки. Об этом «Комсомолке» сообщил свой источник. По предварительным данным, погибшей было около тринадцати лет. Она выпала с высоты примерно 30-50 метров. ЧП произошло сегодня, около шести часов вечера.

На место происшествия приехала карета скорой помощи, реанимация. Девочку спасти не удалось: смерть наступила мгновенно.

Официальных данных от силовых структур пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU