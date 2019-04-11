На юго-западе из окна 13 этажа выпал подросток
От полученных травм девочка умерла на месте
Фотографии с места трагедии опубликовали в паблике «Злой кировчанин» и «КУ-43»
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В юго-западном районе Кирова у подъезда многоквартирного дома нашли тело девочки. Об этом «Комсомолке» сообщил свой источник. По предварительным данным, погибшей было около тринадцати лет. Она выпала с высоты примерно 30-50 метров. ЧП произошло сегодня, около шести часов вечера.
На место происшествия приехала карета скорой помощи, реанимация. Девочку спасти не удалось: смерть наступила мгновенно.
Официальных данных от силовых структур пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU