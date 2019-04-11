2019-04-11T20:38:04+03:00
Происшествия

На юго-западе из окна 13 этажа выпал подросток

От полученных травм девочка умерла на месте
Елизавета Захарова
Поделиться:
Фотографии с места трагедии опубликовали в паблике «Злой кировчанин» и «КУ-43»Фотографии с места трагедии опубликовали в паблике «Злой кировчанин» и «КУ-43»
Изменить размер текста:

В юго-западном районе Кирова у подъезда многоквартирного дома нашли тело девочки. Об этом «Комсомолке» сообщил свой источник. По предварительным данным, погибшей было около тринадцати лет. Она выпала с высоты примерно 30-50 метров. ЧП произошло сегодня, около шести часов вечера.

На место происшествия приехала карета скорой помощи, реанимация. Девочку спасти не удалось: смерть наступила мгновенно.

Официальных данных от силовых структур пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В трех районах Кирова на ночь отключат воду
В Кирове наркоман оскорбил участкового и получил очередную судимость
Число рабочих на судостроительном заводе в Сосновке сократилось до 17 человек
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2018 года в рейтинге ТМТ консалтинг
В Кирове ищут водителя, который сбил пешехода и врезался в здание
Афера по-московски: кировчанин, желая купить иномарку, заплатил мошеннику 155 тысяч рублей
Ребенку-сироте отказали в получении жилья при переезде из Котельнича в Киров
На 22-летнюю кировчанку, оставившую двоих детей без присмотра, завели уголовное дело
В Кирово-Чепецке двое мужчин надругались над 12-летней девочкой в закусочной
46 кировских семей получили деньги на новые квартиры
Житель Котельнича украл деньги для благотворительного фонда
«Ростелеком» поддержал «Перезагрузку 2.0»
В Кирове 11-летний мальчик в третий раз сбежал из дома
Половина кировских призывников будет служить в сухопутных войсках
Кировчанам для достойной жизни нужно 60 тысяч рублей в месяц
СКР: фактов намеренного банкротства судостроительного завода в Сосновке не выявлено
В Арбаже у хулигана в доме искали ружье, а нашли наркотики