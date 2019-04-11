В трех районах Кирова на ночь отключат воду

СЕГОДНЯ 18:17 2019-04-11T20:38:54+03:00

В этом районе Кирова воды не будет семь с половиной часов. Фото: Яндекс.Карты

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Одну из крупнейших водонасосных станций города будут ремонтировать. В администрации города Кирова сообщили, что сотрудники ККС проведут работы 13 апреля, с 00.00 часов до 07.30.

Из-за ремонта в ночь с пятницы на субботу в трех районах Кирова отключат водоснабжение. Кировчан, живущих на Филейке, ОЦМ и Лепсе, просят сделать необходимые запасы.

Кстати, еще одни ремонтные работы пройдут в Кирове летом 2019 года. В это время будут благоустраивать ливневую канализацию в Кочуровском парке. На работы потратят 20 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU