В Кирове наркоман оскорбил участкового и получил очередную судимость

СЕГОДНЯ 17:56 2019-04-11T17:56:11+03:00

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Полицейский попросил 25-летнего молодого человека пройти в отделение, а в ответ получил порцию нецензурной брани. Кировчанин уклонялся от административной ответственности: его должны были отправить под арест за правонарушение по статье «Потребление наркотических средств без назначения врача». Однако, молодой человек скрывался от правосудия.

- Не желая быть привлеченным к ответственности, он неоднократно высказал в адрес участкового в присутствии посторонних людей оскорбления, с использованием нецензурной брани, - сообщили в прокуратуре Первомайского района. - Однако сотрудники полиции все равно доставили молодого человека в отделение.

Его отправили под административный арест, от которого он уклонялся. А также завели уголовное дело за оскорбление сотрудника полиции. Кстати, кировчанин уже имел судимость. В прошлый раз его привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотиков. За нецензурную брань в адрес полицейского он будет заниматься обязательными работами 200 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU