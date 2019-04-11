2019-04-11T17:05:32+03:00
Общество

Число рабочих на судостроительном заводе в Сосновке сократилось до 17 человек

Судебное заседание по банкротству ССЗ перенесено на 26 апреля
Елизавета Захарова
Поделиться:
В апреля на заводе пройдет полная ревизия всего имущества. Фото: ГФИ по Кировской областиВ апреля на заводе пройдет полная ревизия всего имущества. Фото: ГФИ по Кировской области
Изменить размер текста:

В Вятских Полянах состоялось совещание по вопросам банкротства судостроительного завода в Сосновке. Судьбу предприятия обсуждали сотрудники облправительства, следкома, полиции, судебных приставов и представители ССЗ. На совещании перед руководством завода поставили задачу: до 15 апреля разработать стратегию вывода предприятия из кризисной ситуации.

Напомним, что бедственное положение на предприятии началось в 2012 году, когда оно стало работать в убыток. В 2016 производство вовсе остановилось. За 2018 год ССЗ накопил перед более чем двумя сотнями рабочих долг по заработной плате в 40,2 миллиона рублей. Пока шло расследование уголовного дела, руководство завода сократило долг до 15 миллионов рублей. Однако по новейшим данным, спустя четыре месяца сумма вновь выросла до 37,3 миллиона рублей.

- Численность работников, перед которыми организация имеет задолженность, - 234 человека, - отметили на совещании. - В результате оптимизации численность работающего персонала сокращена до 17 человек.

На данный момент 92% всего имущества завода обработано в рамках инвентаризации. Осталось только залоговое - те здания, сооружения, основные средства. К ним относится и «РТ-капитал». В апреля на заводе пройдет полная ревизия.

Сейчас ситуация с задолженностями на заводе находится на контроле у надзорных органов регионального и федерального уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На юго-западе из окна 13 этажа выпал подросток
В трех районах Кирова на ночь отключат воду
В Кирове наркоман оскорбил участкового и получил очередную судимость
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2018 года в рейтинге ТМТ консалтинг
В Кирове ищут водителя, который сбил пешехода и врезался в здание
Афера по-московски: кировчанин, желая купить иномарку, заплатил мошеннику 155 тысяч рублей
Ребенку-сироте отказали в получении жилья при переезде из Котельнича в Киров
На 22-летнюю кировчанку, оставившую двоих детей без присмотра, завели уголовное дело
В Кирово-Чепецке двое мужчин надругались над 12-летней девочкой в закусочной
46 кировских семей получили деньги на новые квартиры
Житель Котельнича украл деньги для благотворительного фонда
«Ростелеком» поддержал «Перезагрузку 2.0»
В Кирове 11-летний мальчик в третий раз сбежал из дома
Половина кировских призывников будет служить в сухопутных войсках
Кировчанам для достойной жизни нужно 60 тысяч рублей в месяц
СКР: фактов намеренного банкротства судостроительного завода в Сосновке не выявлено
В Арбаже у хулигана в доме искали ружье, а нашли наркотики