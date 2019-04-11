Число рабочих на судостроительном заводе в Сосновке сократилось до 17 человек

СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-11T17:05:32+03:00

В апреля на заводе пройдет полная ревизия всего имущества. Фото: ГФИ по Кировской области

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В Вятских Полянах состоялось совещание по вопросам банкротства судостроительного завода в Сосновке. Судьбу предприятия обсуждали сотрудники облправительства, следкома, полиции, судебных приставов и представители ССЗ. На совещании перед руководством завода поставили задачу: до 15 апреля разработать стратегию вывода предприятия из кризисной ситуации.

Напомним, что бедственное положение на предприятии началось в 2012 году, когда оно стало работать в убыток. В 2016 производство вовсе остановилось. За 2018 год ССЗ накопил перед более чем двумя сотнями рабочих долг по заработной плате в 40,2 миллиона рублей. Пока шло расследование уголовного дела, руководство завода сократило долг до 15 миллионов рублей. Однако по новейшим данным, спустя четыре месяца сумма вновь выросла до 37,3 миллиона рублей.

- Численность работников, перед которыми организация имеет задолженность, - 234 человека, - отметили на совещании. - В результате оптимизации численность работающего персонала сокращена до 17 человек.

На данный момент 92% всего имущества завода обработано в рамках инвентаризации. Осталось только залоговое - те здания, сооружения, основные средства. К ним относится и «РТ-капитал». В апреля на заводе пройдет полная ревизия.

Сейчас ситуация с задолженностями на заводе находится на контроле у надзорных органов регионального и федерального уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU