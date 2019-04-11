В Кирове ищут водителя, который сбил пешехода и врезался в здание
Он скрылся с места аварии
Неизвестный повредил окно магазина. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Под колеса неустановленного авто попал 33-летний кировчанин. К счастью, он сильно не пострадал. А вот водителя, который совершил наезд ищут.
- 10 апреля в 21.10 часов на улице Калинина во дворе дома № 40 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на здание и пешехода, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Кировской области.
Пострадавшему помощь медиков не потребовалась.
Кстати, недавно при столкновении двух отечественных авто пострадали пять человек. Одного из водителей срочно доставили в больницу с травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU