2019-04-11T14:51:59+03:00
Общество

В Кирове ищут водителя, который сбил пешехода и врезался в здание

Он скрылся с места аварии
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Неизвестный повредил окно магазина. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиНеизвестный повредил окно магазина. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:

Под колеса неустановленного авто попал 33-летний кировчанин. К счастью, он сильно не пострадал. А вот водителя, который совершил наезд ищут.

- 10 апреля в 21.10 часов на улице Калинина во дворе дома № 40 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на здание и пешехода, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

Пострадавшему помощь медиков не потребовалась.

Кстати, недавно при столкновении двух отечественных авто пострадали пять человек. Одного из водителей срочно доставили в больницу с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Афера по-московски: кировчанин, желая купить иномарку, заплатил мошеннику 155 тысяч рублей
Ребенку-сироте отказали в получении жилья при переезде из Котельнича в Киров
На 22-летнюю кировчанку, оставившую двоих детей без присмотра, завели уголовное дело
В Кирово-Чепецке двое мужчин надругались над 12-летней девочкой в закусочной
46 кировских семей получили деньги на новые квартиры
Житель Котельнича украл деньги для благотворительного фонда
«Ростелеком» поддержал «Перезагрузку 2.0»
В Кирове 11-летний мальчик в третий раз сбежал из дома
Половина кировских призывников будет служить в сухопутных войсках
Кировчанам для достойной жизни нужно 60 тысяч рублей в месяц
СКР: фактов намеренного банкротства судостроительного завода в Сосновке не выявлено
В Арбаже у хулигана в доме искали ружье, а нашли наркотики