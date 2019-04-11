В Кирове ищут водителя, который сбил пешехода и врезался в здание

СЕГОДНЯ 14:51 2019-04-11T14:51:59+03:00

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Под колеса неустановленного авто попал 33-летний кировчанин. К счастью, он сильно не пострадал. А вот водителя, который совершил наезд ищут.

- 10 апреля в 21.10 часов на улице Калинина во дворе дома № 40 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на здание и пешехода, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

Пострадавшему помощь медиков не потребовалась.

Кстати, недавно при столкновении двух отечественных авто пострадали пять человек. Одного из водителей срочно доставили в больницу с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU