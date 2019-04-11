Афера по-московски: кировчанин, желая купить иномарку, заплатил мошеннику 155 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:04 2019-04-11T14:13:08+03:00

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Тридцатитрехлетний кировчанин стал жертвой дистанционного мошенника из подмосковного Королева. На одном из сайтов молодой мужчина нашел пост о продаже немецкого кроссовера по очень привлекательной цене.

Попавшись на дешевую уловку, мужчина тут же связался с продавцом. После обсуждения условий купли-продажи, кировчанин перевел мошеннику 5 тысяч рублей в качестве предоплаты. Однако на следующий день «продавец» остро нуждался в

деньгах и тогда наивный покупатель снова перевел деньги - 75 тысяч рублей. Через сутки ситуация повторилась. Но и третья просьба о начислении средств не насторожила кировчанина: он даже купил авиабилеты до столицы, чтобы побыстрее сесть за руль новенькой машины.

Однако, после того, как мошенник получил в общей сложности 155 тысяч рублей, он исчез из зоны доступа также, как и объявление о продаже автомобиля. Только тогда молодой кировчанин понял, что его обвели вокруг пальца.

По его заявлению, полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Во время расследования уголовного дела, стражи правопорядка установили, что телефон мошенника действительно зарегистрирован на территории Московской области. Сейчас личность злоумышленника устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU