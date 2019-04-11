Ребенку-сироте отказали в получении жилья при переезде из Котельнича в Киров

СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-11T14:02:34+03:00

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17-летнему подростку-сироте отказали в получении государственного жилья при переезде в областной центр. Делом ребенка занялся прокурор Кирова, который и обратился в суд. Он считает, что городская администрация незаконно бездействует по решению вопроса о предоставлении жилья парню.

- До марта 2018 года он жил в Котельниче и состоял в списке детей-сирот, которым полагается государственное жилье, - сообщает Прокуратура Кировской области. - При переезде в Киров представитель несовершеннолетнего отправил заявление в кировское управление опеки и попечительства. В сообщении он упомянул о смене места жительства.

Выяснилось, что запрос, не рассмотрели, а заявление переадресовали мэру Котельнича.

Первомайский суд Кирова оценил действия городской администрации и признал их незаконными, а также указал на ущемление прав несовершеннолетнего. 17-летнего сироту включат в список на получение государственного жилья в Кирове.

ИСТОЧНИК KP.RU