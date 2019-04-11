В Кирово-Чепецке двое мужчин надругались над 12-летней девочкой в закусочной
Несовершеннолетняя жительница Кирово-Чепецка подверглась насилию со стороны двух 31-летних мужчин.
- Днем 5 апреля два чепчанина зашли в одну из местных закусочных, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Там, действуя по предварительному сговору, они совершили в отношении 12-летней девочки действия сексуального характера.
В данный момент мужчины арестованы. По факту совершения преступления заведено уголовное дело по статье «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Виновным грозит до 20 лет лишения свободы.
Напомним, что недавно в Слободском местный пьяный житель изнасиловал 15-летнюю девушку. Выяснилось, что он угрожал своей жертве.
ИСТОЧНИК KP.RU