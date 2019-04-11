46 кировских семей получили деньги на новые квартиры

СЕГОДНЯ 13:04 2019-04-11T13:04:03+03:00

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46 кировских семей получили социальные выплаты на покупку или строительство нового жилья. Сегодня во Дворце молодежи состоялось торжественное вручение жилищных сертификатов по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

В рамках проекта молодым кировским семьям, нуждающимся в жилье, начисляют субсидии на покупку или строительство новой квартиры.

- Демографическая политика – одно из самых важных направлений нашей работы, - отметила в поздравительной речи Елена Васильевна. - Город ежегодно принимает участие в программе: за все время ее реализации 385 семей смогли улучшить свои жилищные условия. Теперь их ряды пополнились еще 46 счастливыми семьями.

Отметим, что право на социальную выплату имеют лишь те семьи, где обоим супругам меньше 35 лет и они признаны нуждающимися в жилом помещении. А размер субсидий зависит от количества членов семьи и цены жилого помещения за один квадратный метр.

ИСТОЧНИК KP.RU