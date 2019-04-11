2019-04-11T15:18:30+03:00
Общество

В Кирове 11-летний мальчик в третий раз сбежал из дома

Ребенок ушел из дома после обеда и больше не выходил на связь
Елизавета Захарова
Поделиться:
Он не выходит на связь уже сутки. Фото: vk.com/ornkirovОн не выходит на связь уже сутки. Фото: vk.com/ornkirov
Изменить размер текста:

Отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» начал поиски 11-летнего беглеца. Женя Новиков ушел из дома 10 апреля, в 14.30. С тех пор прошли почти сутки, а мальчик до сих пор не выходил с родственниками и друзьями на связь.

На вид ребенку лет 11. Ростом 146 сантиметров и худощавого телосложения. У Жени темные волосы и голубые глаза. Когда ребенок уходил, то был одет в черную «найковскую» куртку с капюшоном и черные кроссовки на серой подошве.

Евгений Новиков сбежал из дома уже в третий раз: первый раз - в конце февраля, во второй раз - в марте.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем мальчике, его местоположении, то просим сообщить по телефонам: 8(800)350-76-25 или 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове ищут водителя, который сбил пешехода и врезался в здание
Афера по-московски: кировчанин, желая купить иномарку, заплатил мошеннику 155 тысяч рублей
Ребенку-сироте отказали в получении жилья при переезде из Котельнича в Киров
На 22-летнюю кировчанку, оставившую двоих детей без присмотра, завели уголовное дело
В Кирово-Чепецке двое мужчин надругались над 12-летней девочкой в закусочной
46 кировских семей получили деньги на новые квартиры
Житель Котельнича украл деньги для благотворительного фонда
«Ростелеком» поддержал «Перезагрузку 2.0»
Половина кировских призывников будет служить в сухопутных войсках
Кировчанам для достойной жизни нужно 60 тысяч рублей в месяц
СКР: фактов намеренного банкротства судостроительного завода в Сосновке не выявлено
В Арбаже у хулигана в доме искали ружье, а нашли наркотики