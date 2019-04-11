В Кирове 11-летний мальчик в третий раз сбежал из дома

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-11T15:18:30+03:00

Он не выходит на связь уже сутки. Фото: vk.com/ornkirov

Ребенок ушел из дома после обеда и больше не выходил на связь

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Отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» начал поиски 11-летнего беглеца. Женя Новиков ушел из дома 10 апреля, в 14.30. С тех пор прошли почти сутки, а мальчик до сих пор не выходил с родственниками и друзьями на связь.

На вид ребенку лет 11. Ростом 146 сантиметров и худощавого телосложения. У Жени темные волосы и голубые глаза. Когда ребенок уходил, то был одет в черную «найковскую» куртку с капюшоном и черные кроссовки на серой подошве.

Евгений Новиков сбежал из дома уже в третий раз: первый раз - в конце февраля, во второй раз - в марте.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем мальчике, его местоположении, то просим сообщить по телефонам: 8(800)350-76-25 или 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU