Половина кировских призывников будет служить в сухопутных войсках

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-11T15:16:00+03:00

В этом году уклонистов стало меньше Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В правительстве рассказали о весеннем призыве и изменениях законодательства о воинской обязанности

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Весной 2019 года Кировская область отправит на службу 1703 призывника. Большинство из них будет служить в сухопутных войсках (840 человек), 228 человек пройдут службу в военно-космических войсках, 170 человек пополнят ряды ракетных войск стратегического назначения и 134 человека отправятся в войска нацгвардии.

По географическому охвату самая большая часть кировчан будет служить в Западном военном округе (590 человек), 349 человек отправятся в Центральный военный округ, 157 человек - в Восточный военный округ, и 73 человека пройдут службу в Южном военном округе.

- Областная призывная комиссия постоянно контролирует проведение медицинского обследования призывников, оповещения граждан и поиска уклоняющихся от воинской обязанности, - сообщил вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко.

В правительстве отметили, что в предыдущую призывную кампанию процент уклонистов сократился.

Кстати, некоторые условия отсрочки от призыва изменились: раньше ее предоставляли на время обучения как по программам высшего образования, включающих бакалавриат и специалитет, так и по программам среднего профессионального образования. Теперь студенты, которые решили продолжить обучение в магистратуре, могут получить для этого дополнительную отсрочку.

ИСТОЧНИК KP.RU