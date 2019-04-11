Кировчанам для достойной жизни нужно 60 тысяч рублей в месяц

СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-11T15:12:35+03:00

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В список основных благ вошли: собственное жилье, качественная медицина и образование, полноценное питание, занятие спортом, хобби, доступ к культурным ценностям, современная бытовая техника для дома и творческая работа. Кроме того, специалисты задали вопрос жителям 78 городов России о том, какую зарплату они считают достойной.

- Выяснилось, что для кировчан эта сумма в среднем равняется 60 тысячам рублей в месяц, - сообщили в Финансовом университете при правительстве РФ. - Самые высокие средние значения желаемой «достойной» заработной платы отмечены в Москве, близких к ней городах-спутниках: Химках, Балашихе и Подольске, а также в Санкт-Петербурге.

В этих городах жители хотели бы получать от 82 до 100 тысяч рублей. Большинство россиян сошлись во мнении, что для достижения своих финансовых целей необходимо получать качественное высшее образование, бороться за справедливость, а также больше и лучше работать.

ИСТОЧНИК KP.RU