2019-04-11T15:06:58+03:00
Происшествия

В Арбаже у хулигана в доме искали ружье, а нашли наркотики

Оружие полиция так и не обнаружила
Евгений ДЕМИХОВ
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У стрелка в доме хотели найти ружье, а обнаружили наркотикиУ стрелка в доме хотели найти ружье, а обнаружили наркотикиФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Мужчина устроил пальбу прямо на улице во время ссоры с односельчанами. 32-летний житель Арбажского района начал стрелять. К счастью, он ни в кого не попал.

- Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Там были обнаружены следы стрельбы из гладкоствольного оружия. На мужчину завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Силовики обыскали дом стрелка. Они хотели изъять его оружие. Однако вместо ружья они нашли наркотики. На чердаке мужчина хранил 14 граммов наркосодержащих растений. На него завели еще одно уголовное дело. На этот раз по статье «Незаконное хранение наркотических средств».

ИСТОЧНИК KP.RU

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