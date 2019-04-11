В Арбаже у хулигана в доме искали ружье, а нашли наркотики

СЕГОДНЯ 10:06 2019-04-11T15:06:58+03:00

У стрелка в доме хотели найти ружье, а обнаружили наркотики Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Оружие полиция так и не обнаружила

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Мужчина устроил пальбу прямо на улице во время ссоры с односельчанами. 32-летний житель Арбажского района начал стрелять. К счастью, он ни в кого не попал.

- Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Там были обнаружены следы стрельбы из гладкоствольного оружия. На мужчину завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Силовики обыскали дом стрелка. Они хотели изъять его оружие. Однако вместо ружья они нашли наркотики. На чердаке мужчина хранил 14 граммов наркосодержащих растений. На него завели еще одно уголовное дело. На этот раз по статье «Незаконное хранение наркотических средств».

ИСТОЧНИК KP.RU