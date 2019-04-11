2019-04-11T15:00:12+03:00
Общество

В Кирове медики помогли разыскать без вести пропавшую пенсионерку

Кировчанке стало плохо на улице, прохожие вызвали для нее скорую
Евгений ДЕМИХОВ
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Благодаря внимательности медработников удалось найти пропавшую пенсионеркуБлагодаря внимательности медработников удалось найти пропавшую пенсионеркуФото: Алексей БУЛАТОВ
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10 апреля к волонтерам обратились сразу по трем пропавшим пенсионерам. Всем им очень трудно ориентироваться на местности, поэтому старички заблудились на городских улицах.

- Одна бабушка нашлась почти сразу же, мы только успели выехать на патруль, - поделились активисты поискового отряда «Лиза Алерт». - Вторая - спустя час после поступления заявки, благодаря репостам в соцсетях. А найти ее помогли медики.

Женщине стало плохо на улице. Неравнодушные кировчане вызвали скорую для бабушки. Когда медики приехали и оказали помощь, то они узнали в пенсионерке пропавшую без вести. Они сразу же дали знать волонтерам о найденном человеке.

Кстати, третьего пенсионера тоже нашли. На его поиски пришлось потратить больше времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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