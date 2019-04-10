2019-04-10T17:14:09+03:00
Общество

В Радужном мужчина устроил алкомаркет в своем автомобиле

В его багажнике нашли 35 бутылок спиртного
Евгений ДЕМИХОВ
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В багажнике нашли 35 бутылок спиртного. Фото: УМВД России по Кировской областиВ багажнике нашли 35 бутылок спиртного. Фото: УМВД России по Кировской области
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Полицейские застали «владельца» передвижной торговой точки за продажей алкоголя. Ночью он пытался реализовать шесть бутылок водки.

- В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 35 бутылок алкогольной продукции на общую сумму более 14 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Среди них были 18 бутылок водки с признаками подделки и без федеральных акцизных марок.

Все спиртное отправили на экспертизу, в ходе которой определят - насколько изъятое опасно для жизни и здоровья покупателей. На продавца составили административный протокол по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а также конфискация товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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