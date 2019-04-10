Половодье в Вересниках: наплавные дорожки в поселке начали ремонтировать

СЕГОДНЯ 16:15 2019-04-10T16:15:23+03:00

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В поселке две с половиной тысячи метров приподнятых над уровнем земли деревянных тротуаров. Их установили специально для того, чтобы во время половодья жителям не приходилось ходить по затопленным улицам.

- Вересники - потенциальная зона подтопления, - уточнили в администрации города Кирова. - На прошлой неделе была произведена инвентаризация всех наплавных тротуаров, после чего начались их ремонт и строительство.

По контракту, подрядчики должны починить деревянные дорожки до 21 апреля. В их обязанность входит не только ремонт, но и строительство тротуаров во дворах домов и на улицах поселка.

Некоторые участки дорожек рабочим приходится прокладывать заново. Фото: администрация города Кирова

Технология строительства наплавных дорожек простая: подрядчики укладывают параллельно два ряда бревен, которые скрепляют перпендикулярными перемычками, а поверх них настилают доски.

Кстати, главная водная артерия Кировской области уже начала оттаивать. В Вятских Полянах жители сделали первые фотографии ледохода на Вятке.

ИСТОЧНИК KP.RU