Половодье в Вересниках: наплавные дорожки в поселке начали ремонтировать
В поселке две с половиной тысячи метров приподнятых над уровнем земли деревянных тротуаров. Их установили специально для того, чтобы во время половодья жителям не приходилось ходить по затопленным улицам.
- Вересники - потенциальная зона подтопления, - уточнили в администрации города Кирова. - На прошлой неделе была произведена инвентаризация всех наплавных тротуаров, после чего начались их ремонт и строительство.
По контракту, подрядчики должны починить деревянные дорожки до 21 апреля. В их обязанность входит не только ремонт, но и строительство тротуаров во дворах домов и на улицах поселка.
Некоторые участки дорожек рабочим приходится прокладывать заново. Фото: администрация города Кирова
Технология строительства наплавных дорожек простая: подрядчики укладывают параллельно два ряда бревен, которые скрепляют перпендикулярными перемычками, а поверх них настилают доски.
Кстати, главная водная артерия Кировской области уже начала оттаивать. В Вятских Полянах жители сделали первые фотографии ледохода на Вятке.
ИСТОЧНИК KP.RU