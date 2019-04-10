Носила накладной живот: в Подосиновском районе в доме роженицы нашли труп ребенка

СЕГОДНЯ 15:18 2019-04-10T15:18:17+03:00

Женщина призналась, что в последний раз приходила к врачам с накладным животом. Фото: pixabay.com

Медики обратились в полицию, так как женщина не явилась на прием

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40-летняя беременная жительница Подосиновского района перестала ходить на приемы к врачу в марте 2019 года. Медики встревожились: тогда она была на 42-й неделе и вот-вот должна была родить. Но женщина не обращалась в акушерское отделение и вообще не приходила в больницу.

- 9 апреля сотрудники больницы обратились в местное отделение полиции, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Со слов медиков, еще в марте женщина отказалась от прохождения осмотров. Полицейские и врачи приехали к ее дому. Во время разговоров выяснилось, что родила она недавно и все это время носила накладной живот.

Силовики обыскали дом и нашли в доме тело ребенка.

Как рассказали в СУ СКР по Кировской области, женщина родила дома, но ребенок признаков жизни не подавал. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам выяснится: был ли ребенок жив на момент родов.

Кроме того, про женщину стало известно, что у нее нет мужа и других детей.

По результатам всех проверок примут решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU