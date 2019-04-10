Носила накладной живот: в Подосиновском районе в доме роженицы нашли труп ребенка
40-летняя беременная жительница Подосиновского района перестала ходить на приемы к врачу в марте 2019 года. Медики встревожились: тогда она была на 42-й неделе и вот-вот должна была родить. Но женщина не обращалась в акушерское отделение и вообще не приходила в больницу.
- 9 апреля сотрудники больницы обратились в местное отделение полиции, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Со слов медиков, еще в марте женщина отказалась от прохождения осмотров. Полицейские и врачи приехали к ее дому. Во время разговоров выяснилось, что родила она недавно и все это время носила накладной живот.
Силовики обыскали дом и нашли в доме тело ребенка.
Как рассказали в СУ СКР по Кировской области, женщина родила дома, но ребенок признаков жизни не подавал. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам выяснится: был ли ребенок жив на момент родов.
Кроме того, про женщину стало известно, что у нее нет мужа и других детей.
По результатам всех проверок примут решение о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU