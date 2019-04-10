2019-04-10T13:49:01+03:00
Общество

Подготовка к дачному сезону: в Кирове запустят дополнительные пригородные поезда

Рейсы введут с 26 апреля и 1 мая
Евгений ДЕМИХОВ
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С конца апреля количество рейсов пригородных поездов увеличитсяС конца апреля количество рейсов пригородных поездов увеличитсяФото: Мария АНАНОВА
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Рассада на подоконниках уже прорастает, а это значит, что в скором времени ее нужно будет высаживать на участках. С приходом мая дачники активно начнут выезжать на свои угодья, а те, кто не имеет загородного домика, - просто подальше от цивилизации, на отдых. В связи с этим ГЖД запустит дополнительные поезда.

С 26 апреля ежедневно будут ходить электрички на следующих маршрутах:

Киров - Лянгасово (поезд № 6305): отправление - в 15.30 часов, прибытие - в 15.53 часов;

Лянгасово - Киров (поезд № 6306): отправление - в 17.00 часов, прибытие - в 17.24 часов;

Киров - Стрижи (поезд № 6333): отправление - в 08.52 часов, прибытие - в 09.40 часов;

Стрижи - Киров (поезд № 6334): отправление - в 09.52 часов, прибытие - в 10.40 часов.

С 1 мая ежедневно будут ходить следующие поезда:

Киров - Великая (поезд № 6614): отправление - в 08.35 часов, прибытие - в 10.55 часов;

Великая - Киров (поезд № 6613): отправление - в 14.04 часов, прибытие - в 16.40 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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