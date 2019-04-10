В лесу Омутнинского района нашли тело пропавшего сторожа

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-10T13:50:41+03:00

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В лесу в Омутнинском районе обнаружили тело пропавшего 52-летнего мужчины. Он работал сторожем на делянке недалеко от поселка Шахровка. Однако с 14 по 17 декабря мужчина ушел из вагончика в неизвестном направлении. Его зимняя обувь осталась на месте. Об этом рассказали на портале «Омутнинские вести+».

После того как обнаружилось, что сторож пропал, полицейские начали его поиски. Через три дня они нашли в снегу одну из тапок мужчины. Однако самого пропавшего обнаружить не удалось.

В среду, 3 апреля, в полицию обратились работники, занимающиеся заготовкой леса. Они рассказали, что обнаружили вытаявшее тело мужчины. Им оказался пропавший сторож. Погибшего обнаружили в 400 метрах от вагончика. Причина смерти мужчины устанавливается. Вероятнее всего, она не связана с криминалом.

ИСТОЧНИК KP.RU