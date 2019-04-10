2019-04-10T09:34:18+03:00
Общество

Ливневку за 20 миллионов рублей в Кочуровском парке начнут обустраивать летом

Аукцион будет объявлен в апреле
Анна КРЮКОВА
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Кочуровский парк начали благоустраивать в 2017 годуКочуровский парк начали благоустраивать в 2017 годуФото: Анна КРЮКОВА
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Для того, чтобы Кочуровский парк не подтапливало в межсезонье, на его территории обустроят ливневку. Планируется, что на работы по водоотведению потратят 20 миллионов рублей. Однако при проведении конкурсной процедуры эта цифра может стать меньше.

- Проектная документация для работ по водоотведению подготовлена, - пояснил заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин. - Для вывода воды с самой низкой точки нужно будет соединить существующую ливневую канализацию с территорией парка. Для водосбора с территории парка всех вод предусмотрено обустройство лотков. В проекте имеется и вертикальная планировка, то есть работа с грунтами. Это связано с тем, что в парке многие газоны, грунтовые поверхности находятся выше уровня тротуаров, соответственно, вода стекает на пешеходные дорожки.

Напомним, что территорию Кочуровского парка начали благоустраивать в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2017 года. За это время в парке оборудовали пешеходные, велосипедные дорожки, освещение, провели работы по озеленению, установили сцену, малые архитектурные формы, фонтан и туалеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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