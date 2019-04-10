2019-04-10T09:11:00+03:00
Общество

Летом пять автобусных маршрутов в Кирове изменятся

Такие меры примут из-за начала садово-огородного сезона
Анна КРЮКОВА
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Изменения в маршрутах согласуют с ГИБДДИзменения в маршрутах согласуют с ГИБДДФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С 27 апреля до 6 октября в Кирове изменятся пять автобусных маршрутов. Администрация города рекомендовала перевозчикам принять меры в связи с началом садово-огородного сезона.

В постановлении мэрии сообщается, что автобусы маршрута №3 будут ездить до садоводческого общества организации инвалидов Первомайского района «Надежда». Автобус №21 будет выполнять рейсы до садоводческого общества «Лесная полянка».

По маршруту №44 транспорт должен ездить от Слободы Сошени по объездной дороге в сторону микрорайона Радужный через ул. Слобода Орлы и Слобода Савинцы, территорию Слободы Варсеги. По средам планируется один рейс утром и вечером, по субботам и воскресеньям - по два рейса утром и вечером.

Рейсы автобуса №14 будут выполняться до садоводческого общества «Домостроитель-2», расположенного на трассе Подгорянка - Шихово. Автобус №19 станет ездить через деревню Сергеево до железнодорожного переезда (до садоводческих обществ Сумароки-4, Матанцы - 87, 90, 92)

Изменения в маршрутах перевозчики должны будут согласовать с ГИБДД и предоставить временные графики движения в администрацию города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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