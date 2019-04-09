«Дичайший случай»: водителя троллейбуса, спровоцировавшего драку, уволили

СЕГОДНЯ 18:02 2019-04-09T18:02:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Служебное расследование по драке водителей общественного транспорта закончили. Инициатора уволили. А вот водитель автобуса «отделался меньшей кровью» - его сняли с маршрута перевели на внутренние работы транспортного предприятия.

- Это дичайший случай, который не укладывается ни в какие рамки, - в очередной раз возмутился глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - На автотранспортных предприятиях, обслуживающих городские маршруты, должна быть максимально ужесточена дисциплина.

Кроме того, сити менеджер потребовал во время приема на работу специалистов больше внимания уделять психологическому тестированию кандидатов.

Напомним, что драка между водителями троллейбуса и автобуса произошла прямо на глазах пассажиров. Сначала мужчины устроили гонки, а потом решили разобраться «по-мужски».

ИСТОЧНИК KP.RU