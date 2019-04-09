2019-04-09T18:02:54+03:00
Общество

«Дичайший случай»: водителя троллейбуса, спровоцировавшего драку, уволили

Сити-менеджер потребовал усилить проверки адекватности специалистов
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Водителя автобуса сняли с маршрутаВодителя автобуса сняли с маршрутаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Служебное расследование по драке водителей общественного транспорта закончили. Инициатора уволили. А вот водитель автобуса «отделался меньшей кровью» - его сняли с маршрута перевели на внутренние работы транспортного предприятия.

- Это дичайший случай, который не укладывается ни в какие рамки, - в очередной раз возмутился глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - На автотранспортных предприятиях, обслуживающих городские маршруты, должна быть максимально ужесточена дисциплина.

Кроме того, сити менеджер потребовал во время приема на работу специалистов больше внимания уделять психологическому тестированию кандидатов.

Напомним, что драка между водителями троллейбуса и автобуса произошла прямо на глазах пассажиров. Сначала мужчины устроили гонки, а потом решили разобраться «по-мужски».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мошенники обманули Министерство образования на восемь миллионов рублей
В Кирово-Чепецке бывшего арбитражного управляющего оштрафовали на 800 тысяч рублей
В Вятских Полянах на реке начался ледоход
В Кировской области могут закрыть 90 магазинов, торгующих спиртным круглосуточно
В Кировской области ИП задолжал своим работникам 1,3 миллиона рублей
В Кирове из-за столкновения «Нивы» и «семерки» пострадали пять человек
В Нолинске бывшая замначальника дорожного управления получила один год условно за мошенничество
Второй за три месяца: в Первомайском районе снова обстреляли пассажирский автобус
Кировчанин вместо электронной книги получил на почте пачку геркулесовой крупы
Жители Кировской области могут понаблюдать за пыльцевой короной
Бывший заключенный из Мурашинского района осужден на два с половиной года за избиение своей жены
«Домашнее» питание против «бортового»: как будут кормить учеников в школьных столовых?
Упаковка курицы без этикетки и просроченные сухари: Роспотребнадзор проверил систему школьного питания
В Котельничском районе мужчина топором заколол сына своей сожительницы
В Кирове, на улице Воровского, затопило подземный переход
В Зуевском районе директор ЖКХ-фирмы похитил из компании 230 тысяч рублей
В Кирсе мужчина направил «пневмат» на 7-летнюю девочку, а в полиции стал биться головой о стекла и драться
В Кирово-Чепецке местный житель убил незнакомца топором и закопал в снегу
Потребление как у торгового центра: кировчанке выставили счет за воду в 246 тысяч рублей
«Жалоб от жильцов нет»: администрация Омутнинска прокомментировала ситуацию с аварийными домами
«Нужный» детсад за 14 тысяч рублей: в Кирове мошенники наживаются на путевках в дошкольные учреждения
В МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья стартовал II этап Всероссийской Олимпиады «Россетей»
Пенсионерка из Советска отдала «министру юстиции» миллион рублей, чтобы получить компенсацию в пять раз больше
«УРАЛХИМ» на «Агровятке – 2019»