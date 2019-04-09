Мошенники обманули Министерство образования на восемь миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:52 2019-04-09T17:37:31+03:00

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Министерство образования Кировской области стало жертвой мошенников. Во время январской госзакупки планшетов для школ Минобр заключил шесть контрактов с индивидуальным предпринимателем. Уже в феврале злоумышленники предоставили министерству 1648 планшетов общей стоимостью 8 миллионов 380 тысяч рублей. Однако вся техника была некачественной: не соответствовала техническим заданиям. Об этом сообщили в УФСБ России по Кировской области.

Обнаружив, что планшеты не соответствуют заданным в контракте параметрам, ведомство вернуло их фирме на устранение всех недочетов. Но мошенники, решив наживиться на облправительстве, подделали документы и вернули технику обратно. Но во время очередной проверки в министерстве обнаружили подделку и обратились в правоохранительные органы.

УФСБ России по Кировской области возбудило в отношении мошенников уголовное дело по ч. 3 ст. 30 «Покушение на преступление» и ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Преступников арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU