В Кирово-Чепецке бывшего арбитражного управляющего оштрафовали на 800 тысяч рублей
Он бездействовал в интересах индивидуального предпринимателя
Суд заставил вернуть деньги, полученные в незаконной сделке. Фото: pixabay.com
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Его обвиняют в коммерческом подкупе. Мужчина был назначен арбитражным управляющим одного из Кирово-Чепецких предприятий.
- Почти за год он получил 800 тысяч рублей в качестве вознаграждения за бездействие в интересах индивидуального предпринимателя, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Управляющий обещал не расторгать договор аренды имущества по требованию кредиторов.
Афера вскрылась. На мужчину завели уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп в крупном размере». Его обязали вернуть деньги, полученные в качестве вознаграждения, в казну РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU