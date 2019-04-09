В Кирово-Чепецке бывшего арбитражного управляющего оштрафовали на 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-09T15:49:13+03:00

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Его обвиняют в коммерческом подкупе. Мужчина был назначен арбитражным управляющим одного из Кирово-Чепецких предприятий.

- Почти за год он получил 800 тысяч рублей в качестве вознаграждения за бездействие в интересах индивидуального предпринимателя, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Управляющий обещал не расторгать договор аренды имущества по требованию кредиторов.

Афера вскрылась. На мужчину завели уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп в крупном размере». Его обязали вернуть деньги, полученные в качестве вознаграждения, в казну РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU