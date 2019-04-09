2019-04-09T15:49:13+03:00
Общество

В Кирово-Чепецке бывшего арбитражного управляющего оштрафовали на 800 тысяч рублей

Он бездействовал в интересах индивидуального предпринимателя
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Суд заставил вернуть деньги, полученные в незаконной сделке. Фото: pixabay.comСуд заставил вернуть деньги, полученные в незаконной сделке. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Его обвиняют в коммерческом подкупе. Мужчина был назначен арбитражным управляющим одного из Кирово-Чепецких предприятий.

- Почти за год он получил 800 тысяч рублей в качестве вознаграждения за бездействие в интересах индивидуального предпринимателя, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Управляющий обещал не расторгать договор аренды имущества по требованию кредиторов.

Афера вскрылась. На мужчину завели уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп в крупном размере». Его обязали вернуть деньги, полученные в качестве вознаграждения, в казну РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вятских Полянах на реке начался ледоход
В Кировской области могут закрыть 90 магазинов, торгующих спиртным круглосуточно
В Кировской области ИП задолжал своим работникам 1,3 миллиона рублей
В Кирове из-за столкновения «Нивы» и «семерки» пострадали пять человек
В Нолинске бывшая замначальника дорожного управления получила один год условно за мошенничество
Второй за три месяца: в Первомайском районе снова обстреляли пассажирский автобус
Кировчанин вместо электронной книги получил на почте пачку геркулесовой крупы
Жители Кировской области могут понаблюдать за пыльцевой короной
Бывший заключенный из Мурашинского района осужден на два с половиной года за избиение своей жены
«Домашнее» питание против «бортового»: как будут кормить учеников в школьных столовых?
Упаковка курицы без этикетки и просроченные сухари: Роспотребнадзор проверил систему школьного питания
В Котельничском районе мужчина топором заколол сына своей сожительницы
В Кирове, на улице Воровского, затопило подземный переход
В Зуевском районе директор ЖКХ-фирмы похитил из компании 230 тысяч рублей
В Кирсе мужчина направил «пневмат» на 7-летнюю девочку, а в полиции стал биться головой о стекла и драться
В Кирово-Чепецке местный житель убил незнакомца топором и закопал в снегу
Потребление как у торгового центра: кировчанке выставили счет за воду в 246 тысяч рублей
«Жалоб от жильцов нет»: администрация Омутнинска прокомментировала ситуацию с аварийными домами
«Нужный» детсад за 14 тысяч рублей: в Кирове мошенники наживаются на путевках в дошкольные учреждения
В МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья стартовал II этап Всероссийской Олимпиады «Россетей»
Пенсионерка из Советска отдала «министру юстиции» миллион рублей, чтобы получить компенсацию в пять раз больше
«УРАЛХИМ» на «Агровятке – 2019»