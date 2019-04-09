В Вятских Полянах на реке начался ледоход

СЕГОДНЯ 15:28 2019-04-09T15:28:59+03:00

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Весенний ледоход начался на реке Вятке. Уже закрыли все ледовые переправы в области, а выходить на реку стало вовсе небезопасно. Но весеннее настроение подогревается теплыми солнечными лучами.

Погожая погода растопила лед на реке. Одними из первых запечатлели весенний ледоход жители Вятских Полян. Они опубликовали фотографии природного явления в социальных сетях.

Под солнечными лучами таяние льда проходит достаточно активно. Фото: vk.com/dozorvp

Правда, не всех вдохновляет таяние снега. Некоторые местные жители пишут, что на набережной ходить невозможно из-за грязи и мусора.

Кстати, весеннее настроение омрачают сообщения о тех людях, кто все-таки осмелился выйти на реку в это время. Так, в Советском районе мужчина провалился под лед на своем мотобуксировщике.

ИСТОЧНИК KP.RU