2019-04-09T13:40:33+03:00
Общество

В Кировской области ИП задолжал своим работникам 1,3 миллиона рублей

Он не выдавал зарплату десять месяцев
Евгений ДЕМИХОВ
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Деньги, предназначенные на зарплаты работникам, предприниматель тратил на другие целиДеньги, предназначенные на зарплаты работникам, предприниматель тратил на другие целиФото: Олег ЗОЛОТО
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Почти за год 14 сотрудников одной из организаций Белохолуницкого района не получили ни копейки от работодателя. Индивидуальный предприниматель задолжал 1,3 миллиона рублей. Он мог выплатить средства работникам, но тратил их на другие цели.

- 46-летний ИП обвиняется в совершении преступления «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Кроме того, прокурор района направил в суд требование о взыскании с работодателя средств. Иск удовлетворили. Суд направил решение в службу судебных приставов.

Вскоре над предпринимателем состоится суд по уголовному делу о невыплате зарплат. Его могут отправить в колонию на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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