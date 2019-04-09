В Кировской области ИП задолжал своим работникам 1,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:40 2019-04-09T13:40:33+03:00

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Почти за год 14 сотрудников одной из организаций Белохолуницкого района не получили ни копейки от работодателя. Индивидуальный предприниматель задолжал 1,3 миллиона рублей. Он мог выплатить средства работникам, но тратил их на другие цели.

- 46-летний ИП обвиняется в совершении преступления «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Кроме того, прокурор района направил в суд требование о взыскании с работодателя средств. Иск удовлетворили. Суд направил решение в службу судебных приставов.

Вскоре над предпринимателем состоится суд по уголовному делу о невыплате зарплат. Его могут отправить в колонию на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU