В Кирове из-за столкновения «Нивы» и «семерки» пострадали пять человек
19-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в другое авто. За рулем «Нивы» сидел 35-летний мужчина. ДТП произошло 8 апреля, в 20.55 часов, на улице Дзержинского, вблизи дома № 77.
- В результате происшествия оба водителя, а также три пассажира автомобиля ВАЗ-2107, в том числе два 17-летних подростка, получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Водителю «Нивы» потребовалась госпитализация.
Всем остальным участникам ДТП помощь оказали на месте.
Напомним, что недавно в Госавтоинспекции сообщили о мужчине, который провалился под лед на своем мотобуксировщике.
ИСТОЧНИК KP.RU