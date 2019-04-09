2019-04-09T13:36:30+03:00
Общество

В Кирове из-за столкновения «Нивы» и «семерки» пострадали пять человек

В аварии получили травмы двое 17-летних подростков
Евгений ДЕМИХОВ
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Одного из водителей с места происшествия увезли в больницу. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиОдного из водителей с места происшествия увезли в больницу. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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19-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в другое авто. За рулем «Нивы» сидел 35-летний мужчина. ДТП произошло 8 апреля, в 20.55 часов, на улице Дзержинского, вблизи дома № 77.

- В результате происшествия оба водителя, а также три пассажира автомобиля ВАЗ-2107, в том числе два 17-летних подростка, получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Водителю «Нивы» потребовалась госпитализация.

Всем остальным участникам ДТП помощь оказали на месте.

Напомним, что недавно в Госавтоинспекции сообщили о мужчине, который провалился под лед на своем мотобуксировщике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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