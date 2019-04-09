В Нолинске бывшая замначальника дорожного управления получила один год условно за мошенничество

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-09T12:06:21+03:00

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За обустройство площадки перед магазином в поселке Медведок она выставила счет 206 тысяч рублей. Владелец торговой точки оплатил его. На тот момент женщина занимала пост замначальника дорожного управления № 27 КОГП «Вятавтодор». Она внесла в кассу предприятия 132 тысячи 947 рублей - на такую сумму провели благоустройство площадки перед магазином.

- Разницу в 73 тысячи 53 рубля она присвоила, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - На суде женщина признала свою вину полностью. Кроме того, она возместила ущерб.

52-летнюю женщину судили по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Ее признали виновной. Бывшую заместительницу начальника организации осудили на год лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU