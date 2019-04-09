Кировчанин вместо электронной книги получил на почте пачку геркулесовой крупы
36-летнего жителя Коминтерна заинтересовало предложение интернет-магазина: «ликвидация товара в связи с закрытием». Мужчина даже не обратил внимания на орфографические и пунктуационные ошибки, которых на сайте было несчетное количество.
- Кроме того, в интернет-магазине не указывались контактные данные организации, - уточнили в УМВД России по Кировской области. - Потерпевший заказал на этом сайте электронную книгу и заплатил за нее три тысячи рублей.
Через некоторое время кировчанину пришло извещение о посылке. Мужчина пошел в отделение почты для того, чтобы забрать новый гаджет. Однако когда он вскрыл посылку, то был сильно удивлен: вместо электронной книги пришла пачка геркулесовой крупы.
Полиция ищет людей, обманувших кировчанина, и предупреждает: нужно быть внимательным при заказе вещей в интернет-магазинах.
ИСТОЧНИК KP.RU