Кировчанин вместо электронной книги получил на почте пачку геркулесовой крупы

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-09T12:26:40+03:00

Кировчанин заплатил три тысячи рублей за то, чтобы получить на почте упаковку обычной крупы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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36-летнего жителя Коминтерна заинтересовало предложение интернет-магазина: «ликвидация товара в связи с закрытием». Мужчина даже не обратил внимания на орфографические и пунктуационные ошибки, которых на сайте было несчетное количество.

- Кроме того, в интернет-магазине не указывались контактные данные организации, - уточнили в УМВД России по Кировской области. - Потерпевший заказал на этом сайте электронную книгу и заплатил за нее три тысячи рублей.

Через некоторое время кировчанину пришло извещение о посылке. Мужчина пошел в отделение почты для того, чтобы забрать новый гаджет. Однако когда он вскрыл посылку, то был сильно удивлен: вместо электронной книги пришла пачка геркулесовой крупы.

Полиция ищет людей, обманувших кировчанина, и предупреждает: нужно быть внимательным при заказе вещей в интернет-магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU