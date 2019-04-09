2019-04-09T12:44:22+03:00
Происшествия

Жители Кировской области могут понаблюдать за пыльцевой короной

Раньше оптическое явление замечали только в конце апреля или в начале мая
Анна КРЮКОВА
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Наблюдать за явлением советуют в солнечных очках. Фото: Светлана ПЛАТУНОВАНаблюдать за явлением советуют в солнечных очках. Фото: Светлана ПЛАТУНОВА
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В Кировской области заметили пыльцевую корону. Яркие радужные круги вокруг солнца наблюдали жители Кирова и поселка Лебяжье. Они поделились снимками оптического явления в группе «Любительская метеорология в Кирове».

- Это самое ранее начало наблюдение пыльцевой короны за последние как минимум пять лет, - отметили метеорологи-любители. - Обычно такое оптическое явление можно заметить в нашем городе в конце апреля или в начале мая.

По словам создателя сообщества «Любительская метеорология в Кирове», обычно пыльцевая корона появляется, если атмосфера наполняется пыльцой нужной концентрации. Особенно важны для возникновения такого явления ветроопыляемые растения типа березы или ольхи. Скорее всего, на территорию Кировской области частицы пыления были «доставлены» потоками воздуха из более южных регионов России.

Также кировчанам напомнили, что наблюдать за явлением стоит только в солнечных очках. Иначе можно испортить зрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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