«Домашнее» питание против «бортового»: как будут кормить учеников в школьных столовых?

СЕГОДНЯ 09:03 2019-04-09T09:03:39+03:00

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Среди школьников и их родителей уже давно ходили слухи о введение в школах так называемого «бортового питания». Это вид обедов подразумевает, что в учебные учреждения будут привозить уже готовые блюда, а в столовых их необходимо будет лишь разогреть. Однако в Департаменте образования эти слухи опровергли.

- О переходе на «бортовое питание» и речи не идет, - сообщили в пресс-службе администрации города Кирова. - Есть планы автоматизировать некоторые процессы в столовых, которые не требуют квалификации от работников. В частности, рассматриваем проект создания на базе комбината питания линию полуфабрикатов: централизованно будет чиститься картофель, морковь, лук, свекла. После чего уже очищенные овощи будут упаковываться и развозиться в учебные учреждения. Это обеспечить 100-процентное качество поставляемых в школы овощей: ведь по внешнему виду того же неочищенного картофеля или свеклы далеко не всегда можно понять, что «внутри».

«Домашнее» питание (полный цикл приготовления блюд в столовых) еще надолго сохранится в школах. Для этого в образовательных учреждениях есть и полноценные пищеблоки с высококачественным оборудованием и повара с высокой квалификацией.

ИСТОЧНИК KP.RU