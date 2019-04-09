2019-04-09T08:40:33+03:00
Общество

Упаковка курицы без этикетки и просроченные сухари: Роспотребнадзор проверил систему школьного

За первый квартал в школьных столовых было найдено всего два нарушения
Елизавета Захарова
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Роспотребнадзор отмечает высокое качество и разнообразие блюд в школьных столовыхРоспотребнадзор отмечает высокое качество и разнообразие блюд в школьных столовыхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Роспотребнадзор и прокуратура Кировской области тщательно проверяют систему школьного питания: от приема товара и проверки его на качество до приготовления пищи и выдачи учащимся.

- Продукты питания в школы поступают только после полного цикла проверок: исследуются пакеты документов на все виды товаров после чего проводится осмотр и сортировка продукции, - пояснил Михаил Кораблин, руководитель комбината продовольственного и социального питания, поставляющего продукты в учебные учреждения. - Соблюдение всех санитарных норм и требований контролируют департамент образования и Роспотребнадзор.

В целом у ведомств нареканий и замечаний к школьным столовым нет. За исключением двух случаев. В феврале этого года в одном из образовательных учреждений было обнаружено куриное филе в упаковке без этикетки, в другой школе - просроченные панировочные сухари. Однако как подчеркнул Михаил Леонидович, все нарушения в кратчайшие сроки были ликвидированы.

Отметим, что за качество еды в школах отвечает как раз таки комбинат питания, к которому относятся и сами работники столовых. Так, недавно бывший шеф-повар районной школы, проигнорировав правила личной гигиены, стала причиной массового отравления школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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