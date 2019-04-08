2019-04-08T21:04:00+03:00
Происшествия

В Котельничском районе мужчина топором заколол сына своей сожительницы

Полицию вызвала из соседней квартиры мать погибшего
Елизавета Захарова
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В Котельничском районе мужчина одним ударом топора убил сына своей гражданской жены. Фото: СУ СК России по Кировской областиВ Котельничском районе мужчина одним ударом топора убил сына своей гражданской жены. Фото: СУ СК России по Кировской области
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В Котельничском районе, рядом со станцией Ежиха, предположительно, 65-летний мужчина убил сына своей сожительницы. Преступление произошло в ночь с 4 на 5 апреля в квартире, где проживало семейство. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Кировской области.

Как установило следствие, поздно вечером подозреваемый вместе с пасынком выпивали. Но вдруг отчим начал отчитывать молодого человека, между ними разыгралась ссора и, не выдержав, подозреваемый схватил топор и ударил сына сожительницы по голове. Рана была смертельной. 36-летний мужчина скончался на месте.

Момент убийства видела мать потерпевшего. От страха она убежала к соседке в квартиру, где и вызвала скорую и полицию.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается: устанавливаются обстоятельства, мотивы произошедшего. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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