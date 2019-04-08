В Котельничском районе мужчина топором заколол сына своей сожительницы
В Котельничском районе, рядом со станцией Ежиха, предположительно, 65-летний мужчина убил сына своей сожительницы. Преступление произошло в ночь с 4 на 5 апреля в квартире, где проживало семейство. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Кировской области.
Как установило следствие, поздно вечером подозреваемый вместе с пасынком выпивали. Но вдруг отчим начал отчитывать молодого человека, между ними разыгралась ссора и, не выдержав, подозреваемый схватил топор и ударил сына сожительницы по голове. Рана была смертельной. 36-летний мужчина скончался на месте.
Момент убийства видела мать потерпевшего. От страха она убежала к соседке в квартиру, где и вызвала скорую и полицию.
Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается: устанавливаются обстоятельства, мотивы произошедшего. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU