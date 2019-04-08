В Кирове, на улице Воровского, затопило подземный переход
Кировчане обвиняют в «небольшом водоеме» плохую уборку улиц от снега и дорожную инфраструктуру.
- «Ливневки» не справляются с большими потоками талой воды, - возмущаются горожане в социальных сетях. - В подземном переходе на улице Воровского образовался небольшой бассейн. Лужа довольно глубокая.
Жители города в комментариях под фотографией сразу же обрушились на власть с критикой: пусть пойдут и посмотрят, как живут простые люди, - по переходу пройти очень сложно.
- Его как построили - сразу началась проблема с водой, - вспомнили кировчане. - Было еще хуже: переход был закрыт и шли через дорогу. Что-то там отремонтировали, но бесполезно. Весной и летом после дождя образуется потоп.
Кое-кто заметил, что в этой луже хотя бы не плавают утки.
ИСТОЧНИК KP.RU