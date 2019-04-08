2019-04-08T21:05:47+03:00
Общество

В Кирове, на улице Воровского, затопило подземный переход

Из-за образовавшегося «бассейна» там почти невозможно ходить
Евгений ДЕМИХОВ
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Пройти по переходу теперь можно только у стены. Фото: Сергей ПОСТНИКОВПройти по переходу теперь можно только у стены. Фото: Сергей ПОСТНИКОВ
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Кировчане обвиняют в «небольшом водоеме» плохую уборку улиц от снега и дорожную инфраструктуру.

- «Ливневки» не справляются с большими потоками талой воды, - возмущаются горожане в социальных сетях. - В подземном переходе на улице Воровского образовался небольшой бассейн. Лужа довольно глубокая.

Жители города в комментариях под фотографией сразу же обрушились на власть с критикой: пусть пойдут и посмотрят, как живут простые люди, - по переходу пройти очень сложно.

- Его как построили - сразу началась проблема с водой, - вспомнили кировчане. - Было еще хуже: переход был закрыт и шли через дорогу. Что-то там отремонтировали, но бесполезно. Весной и летом после дождя образуется потоп.

Кое-кто заметил, что в этой луже хотя бы не плавают утки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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