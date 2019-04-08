2019-04-08T21:07:05+03:00
Общество

В Зуевском районе директор ЖКХ-фирмы похитил из компании 230 тысяч рублей

По документам экс-руководитель завышал зарплаты работникам сельских котельных
Елизавета Захарова
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За три года мужчине удалось похитить у собственной компании 230 тысяч рублейЗа три года мужчине удалось похитить у собственной компании 230 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Директор одного из предприятий жилищно-коммунального хозяйства в Зуевском районе обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Пользуясь своим служебным положением, мужчина обокрал собственную фирму на 230 тысяч рублей. Об этом сообщили в кировском следкоме.

Как установило следствие, подозреваемый, будучи еще директором, отправлял в региональную службу по тарифам данные о зарплатах работников газовых котельных сел Мухино и Суна. Однако цифры в отчетных документах были завышены.

Из-за этого региональная служба утвердила высокие тарифы на теплоснабжение. Это позволило директору предприятия за три года похитить у компании 230 тысяч рублей.

В следственный комитет материалы были переданы прокуратурой и полицией Кировской области.

Расследование продолжается, устанавливаются другие эпизоды возможных махинаций экс-директора фирмы. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы и выплата штрафа в размере 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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