2019-04-08T16:46:57+03:00
Происшествия

В Кирсе мужчина направил «пневмат» на 7-летнюю девочку, а в полиции стал биться головой о стекла и драться

Его отправили за решетку на три года
Евгений ДЕМИХОВ
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«Буян» направил на девочку пистолет, внешне похожий на настоящий«Буян» направил на девочку пистолет, внешне похожий на настоящийФото: Иван ВИСЛОВ
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Под суд жителя Верхнекамского района отправили сразу за три преступления. Как выяснилось, в августе и сентябре он дважды проникал в чужие жилища. В первый раз он залез в дом, чтобы поспать, а во второй - сходить в туалет. Так он рассказал в суде.

- Кроме того, в конце сентября он направил на семилетнюю девочку пневматический пистолет, который внешне похож на настоящий, - рассказали в прокуратуре Верхнекамского района. - Сделал он это из-за личной неприязни.

Правоохранители пояснили, что девочку до этого момента он вовсе не знал. Все произошло из-за его агрессивного характера. Вероятно, мужчине не понравилось, как «она на него посмотрела».

После этого инцидента мужчину доставили в отделение полиции. Там он напал на полицейского: ударил его по лицу и пнул по ноге. Агрессора успокоили. Второе нападение произошло, когда у него пытались изъять пистолет. Мужчина начал биться головой о стекло шкафа и даже разбил его. Агрессора попытались успокоить. На что он вновь отреагировал неадекватно - ударил головой сотрудника полиции.

На суде мужчина отрицал все свои преступления, кроме проникновения в чужие дома. Избежать наказания ему не удалось. Суд отправил его в колонию строгого режима на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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