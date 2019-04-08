2019-04-08T16:16:19+03:00
Происшествия

В Кирово-Чепецке местный житель убил незнакомца топором и закопал его в снегу

Тело погибшего нашли во время оттепели спустя несколько дней после преступления
Елизавета Захарова
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Следователи устанавливают личность убитого. Фото: СУ СК РФСледователи устанавливают личность убитого. Фото: СУ СК РФ
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В Кирово-Чепецке местные жители нашли в сугробе рядом со своим домом на улице Березовой тело мужчины. Прибывшие сотрудники полиции и следственного комитета заключили: неизвестного убили. По данному факту возбудили уголовное дело.

Тело передали следователям, а на месте происшествия работали судебно-медицинский эксперт. Во время расследования было установлено, что мужчину, приблизительно 50 лет, убили в период 3-5 апреля.

Следствие показало, что убитый вместе с 59-летним подозреваемым выпивали в еще недостроенном доме. Но во время отдыха между ними возникла ссоры, тогда подозреваемый начал избивать своего собутыльника по голове: сначала руками, а потом и вовсе топором. От полученных травм мужчина скончался. Тогда убийца оттащил тело на улицу и закопал в снегу.

На данный момент следователи устанавливают личность потерпевшего, очевидцев преступления и причины, обстоятельства убийства.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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