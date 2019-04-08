«Жалоб от жильцов нет»: администрация Омутнинска прокомментировала ситуацию с аварийными домами

СЕГОДНЯ 14:26 2019-04-08T15:00:25+03:00

В омутнинской администрации считают, что ремонт фасадов позволит жить людям до момента переселения еще пять-шесть лет. Фото: администрация Омутнинского городского поселения

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Шумиха вокруг пяти домов под снос, фасады которых отремонтировали на пять миллионов рублей, заставила следователей возбудить уголовное дело и начать проверки. Однако администрация Омутнинска сообщает, что поводов для беспокойства нет. Более того, жильцы этих домов не имеют ни к кому претензий.

- Жители данных домов были своевременно уведомлены Фондом капремонта о предстоящем проведении ремонтных работ, - сообщает администрация Омутнинска. - У собственников было право отказаться от ремонта или заявить о необходимости провести другие виды работ, однако данным правом они не воспользовались.

Кроме того, чиновники сообщают, что дома не попали в федеральную программу переселения на 2014-2017 годы, так как на тот момент их еще не признали аварийными, а сделано это было только в октябре-декабре 2016 года.

В администрации пояснили: жильцов все-таки расселят в 2024-2025 годах. А ремонт фасадов обеспечит более комфортную жизнь омутнинцам в течение следующих пяти-шести лет. Как раз до того момента, как для них подыщут новое жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU