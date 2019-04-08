2019-04-08T15:28:24+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Советска отдала «министру юстиции» миллион рублей, чтобы получить компенсацию в пять раз больше

62-летняя женщина перевела аферистам все свои накопления и деньги, взятые в кредит
Елизавета Захарова
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Женщина, ничего не подозревая, семь раз перевела крупные суммы денег мошенникамЖенщина, ничего не подозревая, семь раз перевела крупные суммы денег мошенникамФото: Анастасия Осипова
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62-летняя пенсионерка из Советска стала очередной жертвой дистанционного мошенника. Женщина семь раз переводила аферистам деньги, в общей сложности более чем на миллион рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Как выяснили полицейские, женщина в 2015-2016 годах купила курс дорогостоящих медицинских препаратов. Однако в феврале этого года она получила письмо от «следователя Министерства юстиции России», в котором говорилось о том, что лекарства, купленные три года назад, - подделка и что за псевдолечение кировчанке положена компенсация в пять миллионов рублей. Чтобы ее получить, пенсионерка позвонила по указанному номеру телефона.

На другом конце провода женщине сказали, что деньги ее уже дожидаются, осталось только выполнить ряд условий: оплатить услуги банка по открытию счета (а это 150 тысяч рублей), услуги адвоката на прошедших судебных заседаниях, ведения счета, комиссию за перевод. Наивная женщина доверяла звонившим и отдала им все свои накопления, а после и вовсе взяла кредит. Она сделала семь переводов и перевела мошенникам миллион рублей.

После каждого перевода «выплата компенсации» откладывалась по различным причинам. Женщина насторожилась и посоветовалась с родственниками. Те рассказали, что в России нет следственных органов Министерства юстиции. Тогда стало понятно, что она стала жертвой мошенников, и обратилась за помощью в полицию.

По данному факту в отношении неизвестных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Аферистам грозит десять лет лишения свободы с выплатой штрафа в миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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