В Советском районе мужчина на мотобуксировщике провалился под лед и утонул

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-08T15:30:53+03:00

Лед провалился под тяжестью техники под мостом. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Он ехал по реке под мостом

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56-летний житель Советска выехал на реку в преддверии половодья. Трагедия произошла 6 апреля, в 4.30 утра. Мужчина ехал на своем мотобуксировщике по тонкому весеннему льду.

- При движении он провалился под лед и утонул, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Пока все обстоятельства произошедшего уточняются. Неизвестно, зачем мужчина выехал на лед.

Кроме того, пока не сообщается, нашли ли тело утонувшего.

Напомним, что в Котельниче местные жители после закрытия переправы через Вятку продолжали ходить по льду. Более того, через одну из проталин они проложили деревянный мостик, который грозится утонуть с наступлением половодья.

ИСТОЧНИК KP.RU