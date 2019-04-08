В Советском районе мужчина на мотобуксировщике провалился под лед и утонул
56-летний житель Советска выехал на реку в преддверии половодья. Трагедия произошла 6 апреля, в 4.30 утра. Мужчина ехал на своем мотобуксировщике по тонкому весеннему льду.
- При движении он провалился под лед и утонул, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Пока все обстоятельства произошедшего уточняются. Неизвестно, зачем мужчина выехал на лед.
Кроме того, пока не сообщается, нашли ли тело утонувшего.
Напомним, что в Котельниче местные жители после закрытия переправы через Вятку продолжали ходить по льду. Более того, через одну из проталин они проложили деревянный мостик, который грозится утонуть с наступлением половодья.
ИСТОЧНИК KP.RU